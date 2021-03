Aviano, otto militari fuori dal bar senza mascherina

Nell’ambito dei controlli anti-Covid, i Carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno sanzionato nove persone che non rispettavano le disposizioni. Il 26 febbraio, poco prima delle 18, in seguito a una segnalazione di assembramenti arrivata alla centrale operativa della Compagnia di Sacile, i militari sono intervenuti nei pressi di un pub a Marsure di Aviano. All'esterno del locale c'erano otto militari americani, in servizio alla Base Usaf, che s'intrattenevano senza rispettare le norme sul distanziamento e alcuni erano senza mascherina.

I giovani di età compresa tra 24 e 35 anni (sei uomini e due donne) hanno quasi tutti già pagato la multa (280 euro se pagata entro cinque giorni). Non sono state ravvisate violazioni nei confronti dei gestori del pub.

Poco prima a Caneva, in piazza Martiri Garibaldini, durante un posto di controllo alla circolazione, i carabinieri hanno sorpreso una 30enne residente a Venezia che, a bordo della propria auto, aveva violato il divieto di spostamento tra regioni senza giustificato motivo. La giovane che in banca dati risultava recidiva per la stessa violazione ha già pagato la sanzione per l’importo di 560 euro.