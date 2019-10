Aviano, voli di addestramento fuori orario

Da oggi a mercoledì 30 ottobre, i caccia F-16 del 31st Fighter Wing effettueranno dei decolli al di fuori del normale orario di attività addestrativa, interessando le zone gestite dall’Aeroporto di Aviano. Tale attività è stata coordinata ed approvata dall'Aeronautica Militare, responsabile dello spazio aereo.



Considerato l'orario inconsueto dell’addestramento, i piloti adotteranno tutte le procedure necessarie per ulteriormente minimizzare i disagi alla cittadinanza. Il Comando Aeroporto Aviano e il 31st FW attuano ogni sforzo in fase di pianificazione dell'attività di volo per limitare ogni eventuale disagio.