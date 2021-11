Avvelenato con il lumachicida un cane del Soccorso Alpino del Fvg

Jack lotta tra la vita e la morte, sedato e intubato all'ospedale veterinario che lo ha accolto ieri, nel padovano, quando è arrivato in condizioni molto serie. La conferma sulle cause delle sue condizioni cliniche è arrivata oggi dall'ospedale veterinario la clinica di San Marco di Veggiano dove ieri, con una corsa contro il tempo, l'australian kelpie Jack, cane soccorritore del Soccorso alpino e speleologico, è stato portato dal suo padrone nel tentativo disperato di capire cosa stessa succedendo. Non un cane "qualunque", ma un volontario del Soccorso Alpino che con il suo padrone, volontario a sua volta, rischia la vita per salvare quella di escursionisti e turisti infortunati o in difficoltà sulle nostre montagne.

Dopo una passeggiata al mattino nella zona di Chialina di Ovaro il cane ha mostrato strani sintomi ed ha cominciato a star male. Jack e il suo padrone, della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, compongono una delle preziose Unità cinofile del corpo di soccorso regionale.

Gli esiti delle analisi effettuate a Padova hanno rivelato la presenza di lumachicida in un boccone avvelenato di carne macinata che il pastore australiano ha ingerito senza che il padrone se ne accorgesse.

La storia di Jack, che speriamo si concluda con un lieto fine, vuole essere soprattutto un monito per tutti i possessori di cani e animali da compagnia, a prestare attenzione quando si passeggia all'eventuale presenza di cibo 'sospetto' che le bestiole possono mangiare incuranti dei pericoli che corrono.