Avventore consuma nel locale, stop per tre giorni

Un altro locale pubblico di Forgaria nel Friuli finisce nel mirino dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid: è stato trovato aperto, con un cliente che consumava bevande all'interno.

È successo ieri mattina. L'intervento fa seguito a quello del giorno precedente, sempre sul territorio comunale, quando i Carabinieri di San Daniele avevano sanzionato due clienti e il titolare di un bar di Cornino perché sorpresi a consumare all'interno dell'esercizio, che serve anche da bottega per la vendita di generi alimentari.

Nel caso di ieri è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro per il titolare e anche per il cliente. È stata anche disposta la sanzione accessoria della chiusura per tre giorni, che potrà essere eventualmente inasprita dalla Prefettura.