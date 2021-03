Avventori consumano oltre l'orario, stop per cinque giorni

Sabato sera, i Carabinieri della stazione di Aviano hanno sanzionato il 'New Risto Pizza' per violazione delle norme anti-Covid. Nel corso di un controllo effettuato verso le 19 circa, quando l'attività avrebbe potuto lavorare solo per asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale, i militari hanno accertato che all'interno e all’esterno erano ancora presenti numerosi avventori.

Oltre alla multa, è stata disposta anche la chiusura provvisoria dell'attività per cinque giorni; il verbale è stato trasmesso alla Prefettura di Pordenone.