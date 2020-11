Avventori nel locale e lavoratori senza mascherina

Durante i controlli anti Covid eseguiti dalla Guardia di Finanza di Pordenone, i militari hanno notato, nel capoluogo del Friuli Occidentale, intorno alle 23 di ieri sera, alcuni avventori all'interno di un ristorante etnico. È scattato subito il controllo, con l'identificazione di sei persone trovate nel pubblico esercizio.

Tutte non rispettavano le prescrizioni imposte dal Dpcm per contrastare la diffusione del Covid. Quattro lavoratori dipendenti, cittadini cinesi, sono risultati senza mascherina e non hanno rispettato il distanziamento sociale. Sono stati identificati anche due clienti, in violazione del coprifuoco.

È stata avanzata, quindi, la richiesta di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la correttezza della posizione lavorativa delle persone presenti all'interno del locale.

Per tutti, colti in violazione delle normative per il contenimento della pandemia, è scattata la multa.