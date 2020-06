Avvia una relazione via chat e riesce a spillare 20mila euro

I Carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli, il 29 maggio, al termine di un'attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine una donna di 38 anni di di Castions di Strada per truffa (la cosiddetta 'truffa romantica') messa in atto nei confronti di un 50enne di Cervignano.

Con quest'ultimo, la donna di Castions aveva intrapreso, a settembre, una relazione virtuale attraverso messaggistica whatsapp. Nell’arco di due mesi, la donna aveva chiesto denaro in prestito, per fare fronte a supposte difficoltà economiche.

L’uomo, in diverse occasioni e con più ricariche, le ha fornito il denaro, circa 20 mila euro, a titolo di prestito. Poi, malgrado numerose ed esplicite richieste di restituzione, non era stato in grado di rientrare in possesso dei suoi soldi. E aveva così allertato i Carabinieri.