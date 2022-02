Dalle 5 di questa mattina è scattato l'allarme per un incendio alla Ilcap, azienda di Santa Maria La Longa che produce e realizza strutture, basi, fusti, inserti, elementi, accessori in metallo per l'arredamento.

Sul posto, in via dei Prati, stanno operando i Vigili del fuoco, con diverse squadre. Ancora da accertare le cause del rogo. Ingenti i danni, ma non ci sarebbero persone coinvolte dal momento che la ditta era chiusa.