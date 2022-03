Azzannati dal loro pitbull, due giovani feriti a Udine

Azzannati e feriti dal loro pitbull a Paparotti, quartiere a sud di Udine. Protagonisti della vicenda, con contorni ancora da chiarire, il proprietario dal cane e la sua compagna. E’ successo questa mattina, intorno alle 8, in via Pirona.

Il pitbull ha ferito in modo grave il padrone, che ha riportato lesioni serie al volto ed è stato ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza, invece, se l’è cavata con conseguenze meno serie a una mano.

A quanto si apprende, il ragazzo avrebbe accusato un malore e, mentre la fidanzata cercava di soccorrerlo, il cane - percependo la situazione concitata come un pericolo - li avrebbe aggrediti.

Ferito pure il vicino, intervenuto per separare il cane dalla giovane. Sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati al Santa Maria della Misericordia di Udine.

La Polizia locale di Udine, intervenuta sul posto con il Nucleo Polizia Veterinaria, ha affidato l'animale in custodia al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria; è stato ricoverato, in osservazione, nel canile municipale.

Gli agenti stanno acquisendo ulteriori testimonianze per ricostruire esattamente l'accaduto. Dell'episodio è stato informato anche il magistrato di turno.