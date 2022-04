Azzannato dal suo pitbull, è fuori pericolo

Rimangono stabili le condizioni del 24enne di Udine azzannato ieri mattina dal suo cane, un pitbull. Il giovane è sedato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Misericordia della Misericordia di Udine, in attesa di valutare un eventuale intervento chirurgico al naso e alle orecchie, dove ha riportato ferite molto serie.

Non è comunque in pericolo di vita. In suo aiuto erano intervenuti la convivente e un vicino di casa, rimasti entrambi feriti dalla furia del cane. L’episodio è avvenuto in via Pirona, nel quartiere di Paparotti, a Udine Sud. Sul caso stanno indagando gli agenti del Nucleo di polizia veterinaria del comando di Polizia locale di Udine.