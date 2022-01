I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti questo pomeriggio ad Azzano Decimo, in via Trieste, a seguito di un incendio che ha devastato una casa disabitata. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Azzano Decimo per la messa in sicurezza dell'area e per la viabilità. Alle 19 l'intervento è ancora in corso.