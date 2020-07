Incidente con il camion sullo svincolo dell'autostrada, nel comune di Azzano Decimo, nel pomeriggio, poco dopo le 15.30. Coinvolto un mezzo pesante il cui conducente ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, mentre la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario.