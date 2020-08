Azzano, incidente allo svincolo dell'A28

Incidente intorno alle 18.30 sullo svincolo in uscita dall'autostrada A28, nel territorio del comune di Azzano Decimo, lungo l'ex strada provinciale 6.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto. Nell'impatto e conducenti sono rimasti lievemente feriti. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'equipe sanitaria di un'ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco è partita dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Qualche disagio per il traffico.