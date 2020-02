Nel pomeriggio, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per un incidente che ha coinvolto due auto e un furgone in comune di Azzano Decimo, lungo la regionale 251 tra all'abitato di Corva e quello di Azzano Decimo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre per gli occupanti non sono servite le cure dei sanitari.

Presente la Polizia locale di Azzano per i rilievi del sinistro.