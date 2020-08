Baby vandali in azione a Spilimbergo

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo, al termine di una prima tranche investigativa, hanno denunciato per violazione di domicilio, deturpamento e imbrattamento di cose altri, in concorso, tre 14enni, due di Spilimbergo e uno di San Giorgio della Richinvelda.

Il trio, assieme ad altri giovanissimi, in corso d'identificazione, il 20 agosto è entrato in una casa non stabilmente occupata dai proprietari, emigrati in Francia per lavoro, danneggiando gli interni e procurando ingenti danni, in corso di quantificazione.

I ragazzini hanno agito 'per noia', seguendo la 'moda' dell'Urbex, ovvero l'esplorazione di strutture urbane. Con la scusa di perlustrare un edificio ritenuto abbandonato, si sono poi lasciati andare alle devastazioni, in preda anche alla voglia di farsi vedere forti dagli altri componenti del gruppo.

La loro identificazione è stata possibile grazie agli indizi raccolti nel corso del sopralluogo svolto dalla pattuglia radiomobile dopo che il proprietario, un anziano, aveva denunciato l'accaduto alla Stazione dei Carabinieri.

Il comando di Compagnia di Spilimbergo è costantemente impegnato nel controllo del territorio sui diversi fronti: assembramenti molesti; rumori notturni; “topi d’appartamento”; assistenza viaria e di soccorso ai turisti e vacanzieri (nei periodi estivi e di weekend), litigi tra vicini, festeggiamenti estivi, dispiegando più pattuglie sul territorio di competenza, nell’arco delle 24’ore di ogni giorno, consapevole che nel periodo estivo c'è sempre un incremento degli interventi richiesti. Il numero di pronto intervento è “112”.