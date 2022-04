Bacia e tocca una 13enne, condannato a tre anni di carcere

Invece di accompagnarla dalla mamma, ha portato una ragazzina di 13 anni in un cantiere. E qui l’ha costretta a subire atti sessuali. Sono le accuse per le quali un uomo di 56 anni di Udine è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale del capoluogo friulano, che lo ha condannato a tre anni di carcere. Una pena severa, visto che il pm Maria Caterina Pace aveva chiesto 1 anno e 11 mesi di reclusione.



I fatti risalgono al luglio 2018. L’uomo - secondo il capo d’imputazione - ha incontrato per strada la giovane che stava raggiungendo a piedi la madre al Terminal Nord. Dopo averla lusingata e offerto ripetutamente di accompagnarla, l’ha fatta salire sulla bicicletta. Invece di mantenere la promessa, ha preso una strada diversa, fino a raggiungere il cantiere, dove l’ha toccata e baciata.



“La condanna - spiegato il difensore, l’avvocato Federica Tosel - non rende assolutamente giustizia e ricorreremo in appello”.