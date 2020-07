Badante deruba due coniugi anziani e ammalati

I carabinieri di Portogruaro, a seguito di una rapida attività d’indagine, hanno denunciata una cittadina italiana di origine rumena, di 41 anni, residente a Portogruaro, per furto e indebito utilizzo di carte di credito.

La donna, infatti, faceva la badante in una famiglia di coniugi anziani e ammalati, residenti a Portogruaro. Approfittando della loro fiducia e stima, fra il 7 e il 16 luglio, in più circostanze e a loro insaputa, si è impossessata della loro tessera bancomat con la quale poi ha eseguito vari prelievi e pagamenti per oltre 3.500 euro.