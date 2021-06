Bagnaria Arsa, imbrattata l'auto del sindaco Tiussi

Atto vandalico contro il primo cittadino di Bagnaria Arsa, Cristiano Tiussi. La sua auto, una Volvo V50 bianca, ieri notte è stata imbrattata da mano ignota con vernice scura. Una lunga striscia nera ha rovinato l'intera fiancata sinistra della vettura.

Il fatto è accaduto ieri sera, tra le 21.15 e le 22.30, quando il primo cittadino si era recato a Privano, in località Antonini, per seguire un intervento dei Vigili del fuoco di Cervignano e Udine, dopo essere stato chiamato sul posto da un residente per la verifica di alcune situazioni di sicurezza.

Terminata la missione, la brutta sorpresa. Lunedì il sindaco sporgerà denuncia contro ignoti. Tiussi, però, è sicuro non si sia trattato di una ragazzata, quanto di un gesto mirato, rivolto proprio a lui in quanto amministratore.

“Si tratta di un bruttissimo atto incivile – commenta sconsolato Tiussi -. Il danno, ancora da quantificare, è davvero la cosa minore. E' lo spregio alla figura del sindaco che fa male. E' evidente che l'autore del gesto volesse colpire deliberatamente la mia auto, in quanto primo cittadino".

“In questi dieci anni da sindaco non mi sono mai sottratto al confronto - ricorda e sottolinea Tiussi - Se qualcuno ha bisogno di parlare con me sono e sarò sempre disponibile. I miei orari di ricevimento sono ben noti e il mio cellulare ormai lo conoscono tutti”.

“Piena solidarietà e appoggio al sindaco di Bagnaria Arsa. Purtroppo gesti vergognosi compiuti in maniera vigliacca si ripetono sempre più spesso. Sindaci e amministratori sono ogni giorno sul fronte, si prendono responsabilità e mettono, come nel caso di Cristiano Tiussi che conosco bene, tutta la propria disponibilità all’ascolto. Ma certi vili non sono abituati al confronto né a mostrare la faccia, Serve una rinascita culturale per rifare forza e rispetto alle istituzioni ed emarginare chi non sa cosa significhi essere cittadino”. E’ la dichiarazione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli in merito all'atto vandalico.