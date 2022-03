Bagnaria Arsa, trovati 93 chili di cocaina nascosti in un bosco

Quasi un quintale di cocaina nascosto in un boschetto, nelle campagne friulane. L’incredibile scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato, per l’esattezza, 93,5 chilogrammi di droga e arrestato due croati. L’operazione è ancora sotto stretto riserbo, ma si è saputo che tutto è nato dall’intuito degli investigatori delle Fiamme Gialle. I finanzieri hanno notato un furgoncino e un altro mezzo percorrere ripetutamente una rotonda nella zona di Cervignano. E’ bastato questo a porre le Fiamme gialle alle calcagna del furgone fino a un boschetto di Bagnaria Arsa.



I militari sono così entrati in un vicino capanno, dove hanno arrestato i due croati, mentre nella boscaglia sono stati rinvenuti 66 chilogrammi di stupefacente. Successivamente, i finanzieri hanno perquisito l’altro veicolo, nel quale sono stati trovati 5,5 chilogrammi di cocaina. Infine, nello stesso boschetto, sono stati recuperati altri 22 chilogrammi di droga. L’arresto dei due uomini, eseguito sabato scorso, è stato convalidato oggi dal gip di Udine Emanuele Lazzaro. Si tratta del terzo maxi-sequestro di cocaina in zona, dopo il quintale trovato in una casa di Aiello (nella foto il sequestro del 31 maggio 2021) e i 55 chilogrammi sequestrati, sempre a Bagnaria Arsa, lo scorso anno.