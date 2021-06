Bagno nel Tagliamento, ragazzino trascinato dalla corrente

Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso questo pomeriggio, poco dopo le 17, sul Tagliamento, a Fraforeano di Ronchis. Si era immerso in acqua, da un isolotto, per rinfrescarsi, ma è stato trascinato dalla corrente del fiume, sbattendo contro rami e sassi.

Ha riportato diverse lesioni, in più punti del corpo. Il minorenne, residente in un piccolo paese della Bassa Friulana, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana e dai pompieri provenienti dal Comando di Udine, intervenuti sul posto dopo l'allertamento attivato con una chiamata al Nue 112 da parte delle persone che erano con lui in quel momento.

A Ronchis è atterrato l'elicottero sanitario, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, che ha stabilizzato il 14enne, poi trasportato precauzionalmente in volo all'ospedale di Latisana, e da lì all'ospedale di Udine. Pare si fosse aggrappato a un ramo per mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Latisana, in particolare i militari della Stazione di Palazzolo dello Stella. Il ragazzino non è in pericolo di vita.

Il soccorso è stato prestato inizialmente sulla sponda destra, fronte Comune San Michele al Tagliamento (provincia di Venezia).