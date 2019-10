Baita di montagna a fuoco nella notte

Un incendio scoppiato alle 5.15 di questa mattina ha distrutto una baita che sorge lungo il sentiero che porta al Monte Lussari a Camporosso, nel Tarvisiano. Dopo l'allarme, scattato al levarsi delle prime colonne di fumo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tarvisio che hanno contenuto le fiamme.

Della baita tuttavia non è rimasto più nulla. Non c'era nessuno all'interno. Si tratta di una struttura utilizzata dagli sciatori. Le cause sarebbero accidentali ma sono in corso a tutti gli accertamenti per verificare se si possa trattare eventualmente di un atto vandalico. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio.