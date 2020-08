Bambina cade in piscina e rischia di annegare

Una bambina è caduta in piscina, rischiando di annegare. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio, sabato primo agosto 2020, poco prima delle 16, a San Giorgio di Nogaro.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112 da parte delle persone presenti in quel momento, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipe medica di una ambulanza.

L'equipaggio medico ha assistito tempestivamente la bambina. Per lei, per fortuna, nessuna grave conseguenza sanitaria. È stata visitata sul posto e assistita. Non è in pericolo di vita. Solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana.