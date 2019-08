Bambina colta da malore in spiaggia

Una bambina pordenonese di poco più di due mesi ha perso conoscenza mercoledì mattina, 14 agosto, al Lido Kalù a Spiaggiabella (Lecce), mentre si trovava in braccio al padre. La piccola, subito soccorsa dai due bagnini della spiaggia e da un infermiere militare che si trovava nei paraggi, dopo il massaggio cardiaco effettuato da quest'ultimo, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Lecce.



Visitata al pronto soccorso, la tac ha rilevato la presenza di una vasta emorragia celebrale forse determinata da un aneurisma. La bambina nel primo pomeriggio doveva essere trasportata in elicottero sino al Bambin Gesù di Roma, poi purtroppo l'aggravarsi delle sue condizioni, ha fatto deviare il suo ricovero al Policlinico di Bari, dove ora è attualmente in cura.