Bambino di 10 anni investito sulle strisce pedonali

Una bambino di 10 anni è stato investito nel tardo pomeriggio in viale Venezia, a Udine, mentre stava cominciando ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. È rovinato sull'asfalto e ha riportato una frattura.

A prestargli i primi soccorsi sono stati i passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipe sanitaria di un'ambulanza che lo ha stabilizzato e lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per i rilievi i Carabinieri. Le sue condizioni non destano preoccupazione anche se per lui, all'inizio, si è temuto il peggio.