Paura questo pomeriggio a San Giorgio di Nogaro, in centro abitato, per la caduta dal terrazzo di un bambino di cinque anni. Il piccolo, è caduto da un'altezza di circa 3-4 metri, ma non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi. E' stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale di Udine. Sul posto anche l'equipaggio della Croce Rossa di Palmanova.