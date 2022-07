Bancarotta e auto-riciclaggio, arrestato un imprenditore vicentino

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale berico nei confronti di un imprenditore vicentino che, nel tempo, ha rivestito la carica di amministratore di diritto e di fatto di cinque società soggette a procedure concorsuali fallimentari.

La misura cautelare è stata adottata in relazione alle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta per distrazione dell’attivo patrimoniale, nonché per l’ipotesi di auto-riciclaggio in relazione a cessioni, illecitamente finalizzate a ostacolarne la loro provenienza delittuosa, di beni immobili derivanti da precedenti reati di appropriazione indebita.

Al termine delle investigazioni il danno patrimoniale è stato quantificato in 290.000 euro; il sequestro della somma, in esecuzione di specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è stato eseguito su conti correnti riconducibili all’imprenditore in via diretta o per mezzo di società interposte.

Disposto anche il sequestro di terreni e fabbricati nel Friuli Occidentale e in provincia di Pavia per un valore stimato di circa 800.000 euro di cui l’indagato aveva acquisito la proprietà per il tramite di una società di cui è risultato amministratore di fatto. Eseguite anche perquisizioni disposte dalla Procura di Vicenza nei confronti delle abitazioni riconducibili all’indagato e nella sede della società di cui è risultato amministratore di fatto.

Le indagini svolte dai finanzieri hanno permesso di rilevare come l’indagato abbia gestito formalmente, o di fatto, società apparentemente scollegate tra loro nei cui confronti, nel tempo, veniva emessa sentenza dichiarativa di fallimento.