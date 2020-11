Banda del buco in azione al BEFeD di Aviano

Raffica di furti nella zona di Aviano. Sono stati denunciati tutti alla locale Stazione dei Carabinieri nella giornata di oggi, venerdì 6 novembre 2020.

A finire nel mirino dei malviventi il ristopub BEFeD dove i ladri hanno rubato 7000 euro, dopo aver forzato la cassaforte. Si sono introdotti nel pubblico esercizio dopo aver praticato un buco nel muro della parete che confina con un altro esercizio commerciale, la "Casa Shop". Anche in questo punto vendita, sono stati rubati 700 euro in contanti, oltre a due rasoi da barba elettrici, per un danno complessivo di 2500 euro. Un pensionato di Aviano, di 70 anni, poi, è finito nel mirino dei ladri che si sono introdotti nel suo ricovero atrezzi dal quale hanno asportato un borsone, una carriola, una manera con manico in legno, una zappa, un decespugliatore e un caricabatterie, per il valore di mille euro.

I rilievi dai militari dell'Arma hanno permesso di ritrovare sul posto una mazza e un piccone, utilizzati per commettere i furti. Le indagini sono a cura dei Carabinieri della Stazione di Aviano.