Bar ancora aperto alle 2 di notte, stop per cinque giorni

Un altro bar chiuso a Udine per non aver rispettato le nuove normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il controllo è stato eseguito nella notte tra sabato e domenica dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

I militari dell'Arma hanno notato che il pubblico esercizio, gestito da una ragazza di 21 anni residente a Udine, era ancora aperto ben oltre l'orario imposto di chiusura (mezzanotte); erano, infatti, le 2. All'interno, poi, c'erano due clienti che stavano consumando bevande alcoliche.

A quel punto è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro; la giovane sarà segnalata alla Prefettura di Udine per l'applicazione della sanzione accessoria provvisoria della chiusura, prevista da 5 a 30 giorni; nel caso è stata applicata, subito, la sanzione provvisoria del chiusura per cinque giorni.

Anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli dei militari dell'Arma di Udine per il rispetto dell'orario di chiusura, a tutela della clientela e per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus.