Bar aperto, ma senza gel igienizzante: scatta la multa

Bar aperto, ma senza gel igienizzante che le normative impongono venga posto a servizio della clientela, per il contenimento del Covid. La scoperta durante i normali e costanti controlli eseguiti dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Tutela della Salute, i militari dell'Arma del Nas di Udine che hanno individuato il bar non in regola, alla periferia di Udine.



Ieri al gestore del bar è stata commissionata una sanzione amministrativa di 400 euro, mentre il controllo risale a qualche giorno fa.