Bar chiusi, costretta a chiedere a una famiglia di poter usufruire del bagno

Ha dovuto bussare alla porta di sconosciuti per poter andare in bagno,visto che tutti i bar del paese erano chiusi a causa dell’ultimo Dcpm. E’ accaduto stamani in Carnia a un’imprenditrice edile che ha riferito la spiacevole vicenda alla CNA (alla quale la sua ditta, con sede a Nimis, è associata). Soprattutto nei piccoli paesi montani, il limite dell’asporto e del non consumo in loco ha indotto molti bar a chiudere del tutto, così l’artigiana friulana, impegnata in un sopralluogo in un piccolo cantiere, ha dovuto chiedere la cortesia - con un certo imbarazzo - a una famiglia del postoper poter andare in bagno.



Non si tratta solo di rinunciare a un caffè o un pranzo veloce al bar, ma viene a mancare per i lavoratori la possibilità di utilizzare i servizi igienici degli esercizi pubblici in caso di necessità.

“Senza contare - aggiunge Nello Coppeto, presidente regionale CNA Fvg - che con la chiusura dei ristoratori molte altre categorie sono svantaggiate negli orari di lavoro, in primis gli autotrasportatori. Se è vero che gli autogrill restano aperti, è vero anche che non sempre tir e camion si trovino a percorrere l’autostrada, e trovare un bar aperto nei paesi è un’impresa ardua all’ora di pranzo, figuriamoci la sera”.



Operai e autisti, insomma, sono i lavoratori che, lontani da casa, maggiormente stanno soffrendodei vincoli legati alla 'zona arancione'. 'Bisogna trovare una soluzione alla problematica della ristorazione', chiude Coppeto.