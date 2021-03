Barbecue a bordo strada in zona rossa: raffica di sanzioni

Nel vicinato si era diffuso un intenso profumo di grigliata. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 marzo, qualcuno ha poi notato un intenso fumo provenire dalla boscaglia e ha chiamato i Carabinieri. Sul posto è giunta la pattuglia della Stazione di Villa Opicina che ha scoperto un improvvisato barbecue open air.

Peccato che siamo in zona rossa e all'aria aperta si può rimanere solo per comprovate esigenze.

Autori della scampagnata due famiglie di origini rom, residenti in città, che complice la bella giornata, hanno lasciato le loro residenze e portato fuori all'aperto le griglie per cucinare la carne. I militari li hanno identificati tutti, si tratta di 8 adulti, che verranno sanzionati per violazione della normativa tesa a contrastare la diffusione da Covid 19.

Sempre nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Stazione di Miramare ha sanzionato due turisti sloveni che passeggiavano in mezzo alla gente su viale Miramare senza mascherina e si sono rifiutati di indossarla. I due si sono giustificati che si stavano rilassando con una passeggiata lungomare e che in Slovenia la mascherina non è obbligatoria. Per entrambi è scattata la sanzione per la violazione della normativa anti Covid-19.