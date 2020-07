Barbecue con gli amici, ritorno di fiamma investe due ragazzi

Un gruppo di giovani, mentre stava facendo un barbecue nel cortile di una abitazione, a Trieste, è stato investito da un ritorno di fiamma che ha colpito due ragazzi. Illese le due ragazze che erano con loro. I due giovani ustionati sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti con due mezzi e due autobotti e si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi.