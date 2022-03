Barca a fuoco allo Scalo Legnami a Trieste

Vigili del fuoco al lavoro, dalle 18.30, presso gli ormeggi dei pescherecci dello Scalo Legnami a Trieste per l’incendio di una barca.

I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno operato da terra con una squadra e il funzionario di guardia e dal mare con la motobarca degli specialisti nautici e l’imbarcazione dei sommozzatori.

L’incendio che non ha coinvolto persone è partito per cause ancora in fase di accertamento dalla barca appoggio che era legata al peschereccio e il fuoco si è poi propagato anche a quest’ultima imbarcazione coinvolgendo parte della coperta ma senza creare problemi di galleggiamento. Il fuoco ha bruciato la cima che teneva legato il peschereccio all’imbarcazione di appoggio che è andata alla deriva semiaffondata. Al momento le fiamme sono state spente e i sommozzatori stanno recuperando la piccola imbarcazione alla deriva per riportarla all’ormeggio.

Sul posto presente anche personale della Capitaneria di Porto di Trieste.