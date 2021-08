Un'imbarcazione bimotore, ormeggiata sulla darsena di Lignano Sabbiadoro, questa mattina ha iniziato a imbarcare acqua per motivi ignoti. Appena notato il natante affondare, è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lignano e, in supporto, i sommozzatori di Trieste. L'unità da diporto è di proprietà di alcuni lignanesi. Indagini in corso della Guardia Costiera di Lignano, presenti con il Luogotenente Porcelli e il Maresciallo Biasin.