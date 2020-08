Barca in avaria, sos nella notte in laguna

Intervento questa notte, intorno alla una, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando isontino (Distaccamento estivo di Grado), dopo l'Sos lanciato dall'equipaggio di un'imbarcazione che si trovava con il motore in avaria in un canale interno della laguna di Grado, compreso tra l'Isola di Barbara e il canale di Primiero.

Per un problema al motore, la barca non poteva essere governata. Un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il natante in difficoltà e lo ha trainato fino al primo porto. L'equipaggio è stato tratto in salvo. Nessuna persona è rimasta ferita. L'impegno dei pompieri è costante anche nelle acque interne, in questo periodo estivo in cui i diportisti sono numerosi.