Barcis, ancora senza esito le ricerche dell’escursionista

Sono riprese questa mattina le ricerche dell’escursionista francese classe 1969 della quale non si hanno più notizie da lunedì 13 settembre. La donna, nel pomeriggio, era uscita per un’escursione in solitaria a Barcis, ma non ha più fatto rientro a casa dei conoscenti che la ospitano.

Ieri, intorno alle 17, il suo cellulare aveva ripreso a squillare ed era stato sentito da alcuni soccorritori. Il suono proveniva da una zona attraversata da una traccia di sentiero non segnata che collega Forca Bassa a Casera Cec. La zona è a tratti impervia ed è attraversata da alcuni rii.

I Vigili del fuoco hanno creato un campo base, dove il furgone dell’Unità di Comando Locale viene utilizzato come punto di coordinamento delle ricerche; oltre a questo mezzo che ha a bordo un Ros - Responsabile Operazioni di Soccorso e un vigile del Comando di Pordenone, i pompieri stanno impiegando due operatori esperti in Topografia Applicata al Soccorso del Comando di Pordenone, tre unità cinofile (una del Comando di Pordenone e due giunte dal Veneto), otto operatori speleo-alpino-fluviali dei comandi di Pordenone, Trieste e Udine, il reparto volo del Veneto con l’elicottero Drago 81, i droni con due operatori del Nucleo Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto del Veneto e quattro operatori specializzati nella ricerca strumentale tramite cella telefonica giunti dal Comando di Varese.

Alle operazioni di ricerca, che si stanno svolgendo nei sentieri della zona montuosa intorno al Lago di Barcis, stanno partecipando anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i volontari del Soccorso alpino anche con ulteriori unità cinofile.