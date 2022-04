Barcis, continuano le ricerche della donna dispersa

Ancora nessuna notizia della 57enne di Montereale Valcellina che non dà sue notizie dal 24 aprile, quando era uscita per un’escursione nella zona di Barcis. I familiari avevano fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri lunedì 25 aprile, facendo scattare le ricerche che, dopo il ritrovamento della sua auto, da ormai tre giorni si stanno concentrando in località Ponte Antoi, all'imbocco del sentiero naturalistico del Monte Dint, dove la cella telefonica è stata agganciata per l'ultima volta.

Sempre coordinati dall’Unità di Comando Locale del Corpo nazionale, i Vigili del fuoco stanno perlustrando via terra i sentieri dei boschi attorno al lago con squadre ordinarie, personale speleo alpino fluviale e cinofili, insieme a Soccorso alpino, Guardia di finanza e Corpo Forestale regionale.

In acqua i soccorritori fluviali alluvionali dei pompieri stanno eseguendo ricerche nelle forre, mentre i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco di Trieste stanno scandagliando il fondo del lago, supportati da tre imbarcazioni, una delle quali dotata di un sistema di ricerca su fondali con ecoscandaglio ad alta risoluzione giunta dal comando di Padova.