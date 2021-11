Barcis, prove di carico del ponte sul Cellina

Giovedì 25 novembre, e in caso di condizioni meteorologiche avverse nella giornata del 26, sarà sospesa su ambo i sensi di marcia la circolazione veicolare e pedonale lungo la Strada Regionale 251 al km 74+500. La sospensione della circolazione è dovuta all'esecuzione delle prove di carico del ponte di Mezzo Canale sul torrente Cellina in Comune di Barcis. Fvg Strade SpA informa che l'interruzione interesserà le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10.30 alle ore 11.40;

- dalle ore 12.40 alle ore 14.10;

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

- dalle ore 16.15 alle ore 17.30.

Sarà in ogni caso garantito il transito ai mezzi di soccorso o adibiti a particolari esigenze.