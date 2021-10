Barriere antirumore, cantieri aperti e limitazioni al traffico

Fvg Strade avvisa che per verifiche di sorveglianza sulle barriere antirumore da parte di Autostrade per l'Italia, dal 2 novembre al 3 dicembre (esclusi prefestivi e festivi), dalle 9:30 alle 16:30, saranno operativi i cantieri con conseguenti possibili disagi al traffico.



E' prevista, infatti, l'istituzione di restringimenti di carreggiata con chiusura della corsia di marcia lungo la SS 13 "Pontebbana" sul tronco S.Caterina, Carnia, "Tangenziale Ovest di Udine" dal km 127+015 al km 136+000, per tratti saltuari e non contemporanei.



In corrispondenza dell'immissione in Tangenziale Ovest di Udine, ai km 128+850, 129+700 direzione nord e al km 128+100 direzione sud, sarà istituito uno stop per i mezzi in ingresso.



Prevista anche la chiusura totale della circolazione, con deviazione in loco nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 6, in occasione dell'esecuzione dei lavori lungo le rampe di immissione e uscita dalla Tangenziale Ovest di Udine lungo la carreggiata nord (dir. Tarvisio), al km 128+100; al km 129+600, e lungo la carreggiata sud (dir. Venezia), al km 127+200; al km 129+800; al km 130+200.