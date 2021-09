Barriere fonoassorbenti per l'A23, lavori in tangenziale

Prosegue il cantiere per la costruzione delle barriere fonoassorbenti nell’area prospiciente l’autostrada A23, nella frazione di Basaldella (comune di Campoformido).

A essere interessato dal prossimo intervento è il tratto di Tangenziale di Udine che da via Verdi conduce fino alla cartiera Romanello. Per consentire alle maestranze di operare in sicurezza, senza bloccare la circolazione, Autovie Venete ha disposto a partire dalla sera di lunedì 20 settembre un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia per un tratto di circa 700 metri dallo svincolo di Basaldella in direzione nord alla cartiera di Romanello.

La scelta d'intervenire in questo periodo è stata dettata dalla necessità di non far interferire il cantiere con il traffico estivo, quest’anno più che mai intenso soprattutto da e verso il casello di Udine Sud (+19% dei transiti rispetto al 2019).