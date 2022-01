Basaldella, demolito il serbatoio Cafc

Tre squilli di tromba di segnalazione hanno annunciato l'avvio delle operazioni di demolizione del serbatoio pensile del Cafc, in via Moro Romano a Basaldella di Campoformido. La demolizione, a cura di Siag srl - Moretto srl, è in programma dalle 14.30 alle 15.30.



Ai residenti è stato raccomandato di tenere chiuse le persiane o abbassate le tapparelle delle finestre rivolte al cantiere. L'operazione, che ha provocato un breve frastuono, si è svolta regolarmente e senza problemi. Di seguito il video realizzato dal vicesindaco Christian Romanini con le immagini della demolizione.