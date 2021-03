Basaldella, don Denis positivo al Covid

Positivo al covid il parroco di Basaldella, don Denis Ekyoci, che con un messaggio rivolto ai fedeli e pubblicato sul profilo Facebook dell'Oratorio ha annunciato di essere in quarantena.



"Cari parrocchiani - scrive don Denis -. Ieri, mi sono sottoposto al tampone covid e sono risultato positivo. Per il momento, ho solo la febbre. Resterò, assieme a don Rolando, in isolamento domiciliare il tempo che occorre. Chiedo la vostra preghiera per tutti gli ammalati e anche per me - conclude don Denis -".



Le celebrazioni liturgiche, tutte le messe feriali, pre-festive e festive saranno garantite, mentre è temporalmente sospesa la messa festiva delle 8.