Basaldella, oggi la demolizione del serbatoio Cafc

Tre squilli di tromba di segnalazione annunceranno lavvio delle operazioni di demolazioni del serbatoio pensile del Cafc (nella foto del vicesindaco di Christian Romanini), in via Moro Romano a Basaldella di Campoformido. La demolizione, a cura di Siag srl - Moretto srl, è in programma dalle 14.30 alle 15.30.



Ai residenti è raccomandato di tenere chiuse le persiane o abbassate le tapparelle delle finestre rivolte al cantiere. L'operazione causerà un breve frastuono.



La cittadinanza è invitata a non sostare o transitare attorno all'area per lo stesso arco di tempo.