Base preziosa per le famiglie

Visto dall’esterno, probabilmente, non ispira troppo il vecchio edificio, seppur immerso nel verde e a due passi dal centro. Eppure, il “Centro Lenassi” di via Vittorio Veneto, e non da oggi, è autentico e prezioso punto di riferimento per centinaia di famiglie goriziane, rappresentando il cuore pulsante dell’offerta dei servizi educativi per i bambini (e indirettamente anche per i loro genitori) da zero a sedici anni. Dalla culla all’adolescenza, insomma, per un servizio che il Comune ha confermato anche per il nuovo anno scolastico. “Per noi questi servizi sono un fiore all’occhiello – dice l’assessore comunale al Welfare Silvana Romano -. L’obiettivo è di offrire ciò di cui le famiglie hanno bisogno, anche nell’ottica di avvicinare nuovi possibili residenti alla città. Facciamo anche sinergia con il privato e implementiamo ciò che non è in grado di proporre”. Il quadro dell’offerta del centro è piuttosto variegato. Si parte da “Dimensione Zerosei” e “Ludoteca 0-6”, ovvero il servizio dove i famigliari possono portare da ottobre a maggio i figli per giocare e leggere assieme, incontrando anche le altre famiglie della città. A proposito di gioco, per i più grandi c’è invece la “Ludoteca 6-12”, organizzata in angoli distinti e dotata di giochi di strategia e logica, prontezza e riflessi, manualità, memoria ed espressione.



Gioco e studio

Nel “Centro Lenassi” si può anche studiare. Così tra i 3 e 14 anni è attivo anche il servizio della Biblioteca, dove alla consultazione individuale si affiancano (da ottobre a maggio) proposte di lettura a cura di volontari, laboratori teatrali o grafico pittorici. Infine c’è il “Doposcuola 6-16 anni” - da lunedì a venerdì, da settembre a giugno -, per gli alunni delle scuole elementari e medie, e gli studenti dei primi anni delle superiori, un servizio che punta ad aiutare i giovani nell’individuare un metodo di studio, e le famiglie nell’affiancare i figli nel percorso scolastico. Insomma, se Gorizia, dati alla mano, attualmente non può certo definirsi una città “giovane”, i presupposti perché possa essere luogo ideale per l’insediamento di nuovi nuclei famigliari ci sono.