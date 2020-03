Base Usaf di Aviano, 134 persone in auto-quarantena

Il 31esimo Fighter Wing di stanza alla base Usaf di Aviano, informa, attraverso il sito ufficiale 'Stars and Stripes', che 134 persone sono in auto-quarantena. Tutto il personale è stato invitato a rispettare le misure indicate dal Dpcm, ovvero in primo luogo a tenersi a distanza di sicurezza dagli altri. Gli operatori sanitari hanno esaminato molte persone con sintomi influenzali e hanno detto loro di rimanere in isolamento per precauzione.

La base, infatti, non ha a disposizione i test per il Covid-19. Il Comando dell'Aeroporto Pagliano e Gori, che fa capo al Ministero della Difesa dell'Aeronautica Militare, in una nota congiunta con il 31esimo Fighter Wing, ha precisato che "nel rispetto dei protocolli indicati dalle Autorità sanitarie italiane, attualmente non ci sono casi di positività e nessun caso sospetto". E' stato inoltre precisato che "le misure precauzionali di auto-isolamento del citato personale militare sono state disposte dal Comando Statunitense per assicurare la massima attenzione a ogni tipo di ulteriore contatto a tutela anche della comunità locale".