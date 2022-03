Base Usaf di Aviano, alzato il livello di sicurezza

Mentre in Ucraina siamo arrivati al settimo giorno di conflitto, in Fvg salgono le misure di sicurezza alla Base Usaf di Aviano.

E’ stata anche potenziata la video-sorveglianza del perimetro dell’aeroporto Pagliano e Gori da dove gli F-16 del 31esimo Fighter Wing in questi giorni decollano per le operazioni di supporto alle forze Nato, in particolare lungo i confini Est del Patto atlantico.

Su disposizione del Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, poi, sono stati richiesti rinforzi delle forze dell’ordine, con le squadre speciali anti-terrorismo che monitoreranno la Base di Aviano e altri obiettivi ‘sensibili’.