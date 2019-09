Basiliano, allarme per l'acqua delle scuole medie

C’è preoccupazione a Basiliano per il colore dell’acqua che esce dai rubinetti delle scuole medie. A quanto riferisce il sindaco Marco Del Negro il problema è noto e dalle verifiche effettuate dai tecnici, l’acqua sarebbe potabile, ma il colore non rassicurante ha portato l’amministrazione comunale a decidere per la distribuzione di bottigliette confezionate in attesa che la situazione si risolva.

“I tecnici ci hanno confermato che potevano esserci dei sedimenti nell’acqua”, spiega Del Negro. “Rifaremo le analisi e, comunque, in via precauzionale forniremo l’acqua in bottiglia”.

Nel frattempo il sindaco conferma che sono in corso i lavori di realizzazione delle nuove scuole elementari, ma sono prossimi anche quelli per la ristrutturazione del plesso delle medie.

Da segnalare che nella stessa scuola viene erogato anche il servizio mensa a circa 150 ragazzi, per il quale si utilizza l’acqua oggetto di analisi.