Basiliano, la Parrocchia di Sant'Andrea nel mirino dei ladri

Ladri in azione a Basiliano. Nel mirino la Parrocchia di Sant'Andrea, dove sono ospitate le Suore Dimesse. I malviventi hanno danneggiato la porta d'ingresso e sono riusciti a entrare in canonica, in assenza delle religiose.

Hanno frugato ovunque ma non sono riusciti a trovare valori o contanti perché le sorelle non conservano preziosi all'interno della struttura. Resta il danno alla porta d'ingresso che è stata forzata, probabilmente, con cacciaviti o con un piede di porco. Indagano i Carabinieri della Stazione di Campoformido, insieme ai colleghi di Fagagna (interventi per un primo sopralluogo) e della Compagnia di Udine.