Basta una telefonata prima di fare del male

“Mi stai stressando, sono stanco... se non la smetti finisce male... ti avevo avvisata eccoti un ceffone". Il meccanismo della risoluzione del conflitto in un uomo violento è il frutto di una cultura patriarcale millenaria che giunge fino ai nostri giorni e rappresenta un problema di salute enorme che in Italia, tra costi diretti e indiretti, ammonta a una cifra intorno ai 26 miliardi di euro l'anno.



Il fenomeno in FriuliVenezia Giulia è affrontato da un'equipe multidisciplinare guidata da uno psichiatra, Calogero Anzallo, che ha dato vita a uno sportello (Savi) in seno all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale (Asufc). Tale servizio si prefigge di promuovere il cambiamento degli uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive attraverso un percorso psicoeducativo. Lo sportello, che ha sede a Palmanova, ha iniziato la sua attività nel novembre 2019 e, a oltre un anno di attività, può tracciare un primo bilancio.



“Dal principio che nei casi di violenza sarebbe meglio intervenire prima della violenza stessa. Questa aspirazione è stata codificata dalla Convenzione di Istanbul del 2013, ratificata anche dall’Italia, che impegna espressamente gli Stati ad adottare azioni preventive sugli uomini che agiscono violenza. Cioè, intervenire sull’autore e sulla causa di una violenza indirizzata a soggetti vulnerabili e cioè non solo donne, ma anche bambini e anziani. A monte, quindi, e non a valle”.“Quando lavoravo a Gorizia ho frequentato una formazione internazionale sul tema e, una volta conclusa, e facendo tesoro anche del ‘codice rosa bianca’ introdotto nel Pronto soccorso isontino per dare la giusta assistenza alle donne vittime di violenza domestica, ho pensato che si potesse fare ancora qualcosa in più., che si avvale di uno staff multidisciplinare composto da, quindi, ma ci distinguiamo per il fatto che gli operatori sono sia maschi sia femmine. Dettaglio non da poco”.“Acquisire dati e studiare una metodologia omogenea, anche con linee guida. Fare prevenzione e sensibilizzazione. Coordinarci con i centri antiviolenza sulle donne”.“Attraverso diversi canali. Ci vengono segnalati dai servizi sociosanitari, oppure dal tribunale, come anche dalle associazioni. Grazie, poi, alla linea telefonica attivata dallo sportello, molti dei quali hanno preso contatto con noi di loro iniziativa, segno che la questione ha ormai una risonanza ampia a livello sociale e mediatico”.“C’è una prima fase costituita da 3-6 incontri di valutazione, per capire cioè il grado di motivazione, cioè se riconoscono di commettere una violenza, e la loro volontà di risolvere questa situazione. Inoltre, chiediamo loro di sottoscrivere una liberatoria per poter parlare e confrontarci con i servizi pubblici, le forze dell’ordine e anche con la ex partner e la partner attuale”. Per chi aderisce al programma cosa succede poi? “Viene inserito in un gruppo di trattamento che prevede 21 sessioni nell’arco di 6-7 mesi. Per partecipare, però, l’uomo non deve presentare alcun tipo di dipendenza, per esempio dall’alcol o dal gioco. Siamo appena partiti con un primo gruppo di cinque partecipanti”.“Considerato l’effetto Covid, possiamo dire che i risultati fin qui ottenuti sono al di sopra delle aspettative. Va detto che, ma sta riducendo le segnalazioni”.: da una parte spinge all’esasperazione rapporti già incrinati, dall’altra riduce le occasioni per le vittime di chiedere aiuto”.“Impossibile:. Il problema di fondo, infatti, è culturale, legato a un modello patriarcale sedimentato da millenni che vede al vertice della piramide sociale il maschio eterosessuale bianco. Chi si discosta da questo standard, perché omosessuale, di colore o donna, viene sottomesso”.“In Occidente dagli Anni ’70 è stato avviato un percorso da parte dei movimenti femministi per superare la discriminazione di genere. Dopo qualche decennio, oggi anche il maschio sta acquisendo una maggiore consapevolezza”.“Nella maggior parte dei casi, l’uomo capisce che non gli ‘conviene’ continuare nel suo comportamento violento, cioè ci sono troppi svantaggi di carattere sociale o economico. Così, opera solo parzialmente il cambiamento, ma per lo meno cessa gli agiti violenti fonte di sofferenze e talvolta gravi danni alle persone che lo circondano.. Altrettanti rimangono nelle loro idee”.“È sempre una: l’uomo che utilizza la violenza per risolvere dei conflitti. Poi, ci sono anche concause come lo stress e le dipendenze, ma sono gli stessi uomini violenti che confondono le cause apparenti con quella fondamentale, visto che sono sempre alla ricerca di alibi e giustificazioni. ‘Torno a casa stressato e trovo mia moglie che mi stressa ancora di più e così la picchio’ è una spiegazione che ascoltiamo molto frequentemente. Noi cerchiamo di destrutturare questo ragionamento, facendo comprendere la disparità fisica e sociale tra uomo e donna e mettendo in discussione alla base il modello sociale patriarcale”.“Sì e chi cambia può diventare il migliore testimone di quanti vantaggi si possono avere dall’abbandonare quella mentalità”.: siamo ipertecnologici ma nei rapporti umani spesso ci comportiamo allo stesso modo dei nostri antenati delle caverne. Però, abbiamo la possibilità di aprire una discussione, al cui termine gli uomini che lo capiranno potranno finalmente confrontarsi con le donne”.