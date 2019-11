Bastacinghiali, blitz a Roma per l'emergenza animali selvatici

Blitz a Montecitorio per protestare contro l’invasione, in campagna come in città, dei cinghiali e non solo. Dito puntato anche contro gli animali selvatici, corvi e colombi che invadono l’habitat, creando disagi a privati e aziende, oltre che danni alla coltivazioni e alla fauna locali, nonché incidenti stradali.

Un problema nazionale ma molto sentito anche in Friuli Venezia Giulia, tanto che domani, giovedì 7 novembre, alla protesta in programma a Roma, sarà presente anche una delegazione di Coldiretti Fvg accompagnata dal presidente regionale Michele Pavan, presidenti e direttori provinciali.



“Il nodo – dichiara Pavan – sono normative superate che impediscono di ridurre la popolazione dei cinghiali, e dunque si tratta di agire a monte. Come denunciamo da tempo, tuttavia, la presenza incontrollata di cinghiali, ungulati, corvidi, colombi e altro è diventata insopportabile. Non è più possibile seminare, vedersi invasi dai cinghiali e dover riseminare un’altra volta. Vanno trovati strumenti nuovi ponendosi l’obiettivo dell’eradicazione totale di alcune specie anche, se del caso, modificando la legge regionale sulla caccia, non avendo paura degli animalisti e di quanti, per partito preso, mettono sullo stesso piano persone e animali”.

Domani mattina, dalle 9, a Roma migliaia di agricoltori, allevatori, pastori da tutte le regioni si uniranno ai sindaci con i gonfaloni e ai rappresentanti dei sindacati Fai – Cisl e Uila Uil, dell’ambientalismo e delle associazioni dei consumatori come Symbola, Terranostra, Federparchi, Federconsumatori, Codacons, Adusbef, Centro Consumatori Italia, Apab e Legambiente che ha condiviso le preoccupazioni alla base dell’iniziativa.



L’obiettivo è difendere il territorio, le case e il lavoro facendo conoscere gli inediti e drammatici numeri di un fenomeno esplosivo con le dolorose testimonianze di chi è stato personalmente colpito ed ha paura per l’incolumità della propria famiglia. Saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, rappresentanti delle istituzioni e della politica a livello nazionale.

Sempre domani, giovedì 7, sarà presentato il primo Dossier Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani assediati dai cinghiali”, sui rischi per la sicurezza e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini, nel rispetto della natura.



La situazione in Fvg

Lo scorso 2 ottobre, a Gorizia, l'assessore alla Risorse agroalimentari e forestali del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha incontrato il prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello, per discutere della problematica nell'Isontino.

Nel corso della riunione è stata evidenziata l'inadeguatezza della legge 157/92 su "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ispirata nella sua concezione alla stretta conservazione delle specie faunistiche a rischio estinzione e, pertanto, incapace di fornire strumenti concreti per contrastare l'emergenza cinghiali e, quindi, di limitare efficacemente i danni provocati dall'incremento incontrollato di questa specie.

La consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), illustrando nella IV commissione la proposta di legge nazionale 9, “Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, lo scorso 19 settembre, ha affermato che "Cambiare la norma nazionale per il controllo della fauna selvatica è urgente".

"La Regione, quest’anno - ha aggiunto Piccin -, sinora ha impegnato 1 milione 226 mila euro per la gestione della fauna selvatica, dei quali 1 milione 100 mila sono indennizzi per danni causati, soprattutto da cinghiali, a vetture e all’agricoltura. Senza considerare che numerosi proprietari dei fondi agricoli riferiscono la difficoltà nel denunciare i danni o nel successivo accertamento degli stessi"